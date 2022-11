VIDÉO - Offensive russe : des bombardements sur tout le territoire ukrainien

À Kiev, en plus de la coupure d'électricité sur toute la région, les habitants sont également privés d'eau, à la suite de frappes sur une infrastructure hydraulique. Un bâtiment de la capitale a été endommagé, trois personnes sont mortes et six autres ont été blessées, selon un bilan de l'administration régionale. Les dernières frappes d'ampleur sur Kiev remontaient au 17 novembre, quand l'armée russe avait bombardé plusieurs villes, dont la capitale, laissant alors plus de dix millions d'Ukrainiens sans courant, selon le président Volodymyr Zelensky.