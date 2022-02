VIDÉO - Guerre en Ukraine : "On a juste eu le temps de prendre nos affaires et de courir", avec les réfugiés à la frontière polonaise

Effondrée, une jeune femme nous confie l'urgence dans laquelle se trouvent ses compatriotes. Pour elle et ses proches, la décision de quitter le pays a été prise "en 15 minutes". "On a juste eu le temps de prendre nos affaires et de courir avant les roquettes et les bombes. On a laissé notre père et notre sœur, elle est à Odessa" dit-elle en larmes.