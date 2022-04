VIDÉO - "On veut respirer de l’air frais" : des civils retranchés dans les sous-sols de l'usine Azovstal à Marioupol témoignent

Plusieurs enfants, touchés de plein fouet par la guerre, s'expriment également face caméra. L'une d'entre eux, d'une dizaine d'années, confie s'amuser avec les téléphones des plus grands. Mais celle qui se fait le porte-voix des plus jeunes n'a, comme ses parents, qu'une seule envie : rentrer à la maison. "On veut voir la lumière du soleil", souffle-t-elle.

"Emmenez-nous loin d’ici, on veut voir un ciel pacifié. On veut respirer de l’air frais", ajoute, quelques mètres plus loin, une autre mère. "Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’est important pour nous de simplement manger ou boire un thé. Pour nous, c’est que du bonheur", admet-elle, à côté de son enfant.

La date de la vidéo n'a pas pu être immédiatement vérifiée, mais deux des femmes interrogées indiquent que la date du jour est le 21 avril.