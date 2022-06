Ukraine : un centre commercial "très fréquenté" bombardé, un bilan très lourd redouté

Selon Kyrylo Tymochenko, le chef adjoint de l'administration présidentielle ukrainienne, au moins deux personnes ont été tuées et 20 autres blessées, dont neuf dans un état grave. "Les opérations de sauvetage continuent", a-t-il écrit sur Telegram. Les autorités locales font savoir que le bilan pourrait être très lourd.

Dmytro Lounine a également dénoncé un "crime de guerre" et un "crime contre l'humanité", ainsi qu'un "acte de terreur non dissimulé et cynique contre la population civile". La ville de Krementchouk comptait 220.000 habitants avant la guerre.