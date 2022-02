Guerre en Ukraine : pourquoi Kiev n'est-elle pas encore tombée ?

Tout d'abord Kiev, c'est le berceau historique de la Russie. De plus, la capitale ukrainienne possède un très grand nombre de bâtiments anciens. Si Poutine les détruit, cela risque de poser un problème à cause de son discours de protecteur de la culture. Le second souci est son objectif stratégique pour Kiev. Il compte en effet installer un gouvernement à sa botte dans la capitale. Mais ce ne sera pas possible si Kiev est à moitié rasée donc il retient son bras.