VIDÉO - Guerre en Ukraine : pourquoi la livraison d'armes à "sous-munitions" fait polémique

De l'extérieur, les obus "à sous-munitions" ressemblent à n'importe quel autre obus plus classique. La différence est à l'intérieur : ils sont remplis de dizaines d'engins explosifs. Quand ces armes sont lâchées d'un avion, tirées par un canon ou envoyées sous forme de missile, le projectile s'ouvre en approchant du sol, et lâche en grappes les explosifs en tapissant la zone.

Ce système permet à ces armes d'être encore plus efficaces que des obus classiques. "Il faut savoir qu'en termes d’efficacité militaire, d'effets sur les cibles, un seul obus à sous-munitions équivaut à quatre-cinq obus classiques. Donc l'armée tire moins d'obus pour une efficacité quasi équivalente", nous explique l'expert en armement, Marc Chassillan.

Mais, derrière cette efficacité militaire se cache un danger majeur. Une partie des petits projectiles explosifs à l'intérieur n'explose pas toujours en tombant. Cela peut être dû à un défaut de fabrication, ou parce que ces obus ont été freinés par la végétation.

Utilisés depuis la Seconde Guerre mondiale, ces armes blessent et tuent des civils. Bien souvent ce sont des enfants qui les ramassent, parfois des années après les combats. En 2008, La France et 107 autres pays se sont engagés via une convention internationale à ne plus les utiliser. Mais les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, font partie de ceux qui n'ont pas signé ce traité.