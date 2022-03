Guerre en Ukraine : pourquoi la Moldavie s'inquiète

Au plus près de la frontière, le drapeau de la Transnistrie flotte sur le point de contrôle. Aux couleurs de l'ex-URSS, il est gardé par un soldat russe. "Une humiliation" pour Victor Bodeanu. "C'est mon pays ici, ma terre natale et je suis obligé de me faufiler pour venir là", s'énerve-t-il.