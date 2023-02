Pourquoi les États-Unis accusent la Russie de ne pas respecter un traité nucléaire les liant ?

En cause, des inspections et des pourparlers prévues par l'accord qui auraient été suspendues par Moscou. L'an dernier, Moscou avait effectivement annoncé reporter une réunion prévue fin novembre entre Russes et Américains sur les inspections dans le cadre du traité, accusant Washington d'"hostilité" et de "toxicité". La dernière réunion de cette commission consultative remonte à octobre 2021.

"La Russie ne respecte pas l'obligation que lui impose le traité New Start de faciliter les activités d'inspection sur son territoire", a reconnu un porte-parole du département d'État, répondant à une interrogation portée par les représentants républicains auprès du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

Pour autant, Washington s'est abstenu d'accuser Moscou d'avoir étendu son arsenal nucléaire au-delà des limites convenues. Cet accord, héritier d'un traité de réduction des armes stratégiques négociés entre les États-Unis et l'Union soviétique dans les années 1990, limite les arsenaux des deux pays à un maximum de 1550 ogives déployées de part et d'autre. Il fixe aussi le nombre maximum de lanceurs et bombardiers lourds à 800.