Guerre en Ukraine : Poutine fait-il trop peur à ses généraux ?

La volonté de Poutine, aujourd'hui, s'exerce en Ukraine et ne saurait non plus être contrariée. Deux membres du FSB, chargés de renseigner le Kremlin sur Kiev, auraient été suspendus, tout comme le chef adjoint de la garde nationale. Même le ministre de la Défense et intime de Poutine n'a plus été vu en public depuis trois semaines. Puni, écarté ou blâmé, parce que l'opération militaire, qui ne devait durer que quelques jours, est entrée dans son deuxième mois.