REPORTAGE - Guerre en Ukraine : près du front du Donbass, une vie entre deux mondes

Quand on traverse ces zones en guerre, comme le fait l'envoyé spécial de TF1 Michel Scott depuis le tout début du conflit, le 24 février dernier, on se dit que plus personne ne peut vivre ici. Des immeubles éventrés par les bombes, des fermes effondrées, des villes qui semblent désertes... Et pourtant, après un an de bombardements incessants, des gens continuent de loger dans certains bâtiments. Dans le reportage de TF1 ci-dessus, un vieil homme nous fait pénétrer dans son appartement, en nous expliquant que l'eau coule à nouveau dans les canalisations de son immeuble.