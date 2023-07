DOCUMENT - Guerre en Ukraine : "Prigojine, l'homme qui a défié Poutine", ce dimanche à 17h sur LCI

"Prigojine, l'homme qui a défié Poutine" est un document inédit réalisé par notre journaliste Camila Campusano qui revient sur le parcours d’une des figures les plus marquantes et mystérieuses de la guerre en Ukraine, de sa rencontre avec Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg à sa disgrâce et sa quasi-disparition, après la tentative de mutinerie et la menace du patron de la milice Wagner de marcher sur Moscou en juin dernier.