Guerre en Ukraine : qu'attendre des négociations diplomatiques ? L’analyse de Pierre Servent

Peut-on parler de frémissement à propos de ces discussions en Turquie ? Pierre Servent pense que c'est le bon mot. Les deux présidents russe et ukrainien ont fait des déclarations un peu convergentes. C'est la première fois qu'il y a eu une réunion à haut niveau en Turquie. En même temps, il faut rester prudent, car Vladimir Poutine est un champion pour souffler le froid et le chaud. Et pendant les négociations diplomatiques, les combats se poursuivent très durement.