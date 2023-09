VIDÉO - Guerre en Ukraine : qu'est-ce l'arme "Marichka", ce drone kamikaze conçu par Kiev ?

Relayé sur les réseaux sociaux par le député ukrainien Yuriy Mysiagin, le projet est porté par un groupe d'ingénieurs bénévoles, réunis sous le nom du collectif "Ammo". Le drone a été conçu grâce à des financements participatifs. Sur leur site web, ses créateurs donnent plus de précision sur les caractéristiques de ce nouvel outil. Marichka "est capable de frapper des navires de débarquement, des bateaux, des sous-marins et des porte-missiles, ainsi que des fortifications côtières et des supports de ponts", précise ainsi les chercheurs.