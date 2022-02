Guerre en Ukraine : que peut faire la communauté internationale ?

Ce jeudi soir, le président américain, Joe Biden a choisi ses mots pour condamner l’invasion de l’Ukraine. La Russie, a-t-il dit, en subira donc toutes les conséquences avec une série de mesures pour assécher l’économie russe. Toute la journée et dans toutes les langues, un peu partout en Europe, les manifestations se sont multipliées, chacune à sa manière et avec ses mots, et dès le milieu de la nuit, devant les ambassades russes à Londres ou à Washington.