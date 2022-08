Guerre en Ukraine : que sait-on de la situation à la centrale nucléaire de Zaporijia ?

La centrale nucléaire de Zaporijia est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Un site hautement stratégique pour les Ukrainiens mais aussi pour les Russes. C'est pourquoi il a été la cible de Moscou dès le début de la guerre. Selon une compagnie de l'énergie atomique ukrainienne, il existe des risques de fuite d'hydrogène et de substances radioactives dans cette centrale nucléaire de Zaporijia. L'organisation a aussi évoqué que l'un des réacteurs s'est éteint. Mais l'enceinte de cette centrale est moderne et récente. Il n'y a pas de risque de radioactivité intense. Contrairement à Tchernobyl, les réacteurs sont protégés par des murs en béton armé.