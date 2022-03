Guerre en Ukraine : quelle est la situation à Kiev ?

Les forces russes multiplient en ce moment les sorties militaires. Le Pentagone a calculé ces dernières 24 heures sur le territoire ukrainien 300 sorties dans la capitale. Ce qui inquiète les autorités locales. Ces fameux infiltrés pro-russes et saboteurs, dont on parle beaucoup ces dernières semaines, il y en aurait encore à Kiev. Et donc un couvre-feu permettrait de les traquer. Par ailleurs, les bombardements se multiplient et se rapprochent du centre-ville. Au pied d'un centre commercial dévasté, une employée nous disait : "si je pars, qui va pouvoir assurer la défense de ma ville ? Il est hors de question de plier bagage".