Guerre en Ukraine : la méthode Poutine, une stratégie de la terreur

Six ans séparent la guerre menée en Syrie par l'armée russe à l'offensive lancée en Ukraine par Vladimir Poutine. Et pourtant, dans les deux cas, les tactiques de guerre sont les mêmes : assaut contre des villes clés et bombardement de quartiers résidentiels. Tout comme elle l'a fait en Syrie, la Russie emploie en Ukraine la stratégie de la terreur, comme à Marioupol où les habitants n'ont plus rien. "Nous n'avons plus d'électricité, nous n'avons plus rien à manger, nous n'avons pas de médicaments", se lamente une habitante de Marioupol, dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.