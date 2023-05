VIDÉO - Un oligarque ukrainien pro-Poutine... devenu religieux en Suisse

Lorsque, le 24 février 2022, la guerre éclate avec l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, Novinksy assure se rallier au régime de Kiev. "Il n'y a aucune excuse pour la Russie", assurait-il à la presse locale en mars 2022. Une allégeance qui n'a convaincu ni le régime de Volodymyr Zelensky, ni la justice ukrainienne qui lance une enquête pour "soutien aux autorités russes" en avril 2023.

Face à la pression politique et judiciaire, il a quitté son poste de député... et le pays. Il a rejoint l'Allemagne avant d'"être de passage en Suisse", a-t-il assuré au détour d'une brève conversation avec un journaliste en avril dernier. L'oligarque assurant "vouloir retourner en Ukraine dès que les conditions seront réunies". ll n'en reste pas moins que son choix d'aller en Suisse n'est, très probablement, pas dû au hasard. L'Église orthodoxe suisse qui a longtemps eu des liens importants avec la Russie. Le patriarche Kirill ayant été en poste dans la région de Genève dans les années 1970, avec un rôle d'informateur pour le KGB.

À ce jour, aucune sanction occidentale n'a été prise contre Navinsky, malgré ses relations étroites avec Vladimir Poutine. L'Ukraine, par contre, l'a sanctionné pour "soutien aux actions et politiques de la Fédération de Russie qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que sa stabilité et sa sécurité".