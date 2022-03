Guerre en Ukraine : qui était Brent Renaud, journaliste américain tué près de Kiev ?

Dans une vidéo, diffusée plus tard sur les réseaux sociaux, Juan Diego Herrera Arredondo, 45 ans, lauréat du World Press Photo, a déclaré que lui et Brent Renaud étaient allés à Irpin, en Ukraine, pour filmer des réfugiés s'échappant de la ville, et qu'ils avaient été tirés dessus par des forces près d'un poste de contrôle.

"Nous étions partis filmer des réfugiés en train de quitter la zone. On est montés dans une voiture, quelqu'un a proposé de nous emmener de l'autre côté du pont", a-t-il déclaré. "On a passé un checkpoint et ils se sont mis à nous tirer dessus. Le conducteur a fait demi-tour et ils ont continué à tirer", a-t-il ajouté, sans préciser de quel camp pouvaient venir les tirs.