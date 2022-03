Guerre en Ukraine : qui sont ces oligarques russes visés par les sanctions occidentales ?

Pour comprendre leur soumission, remontons 20 ans en arrière. La scène a lieu à un soir de juillet 2 000 dans la datcha de Staline. Une poignée de milliardaires est invitée par le nouveau maître du Kremlin, tout juste élu, qui va leur expliquer sa règle du jeu : "vous gardez vos affaires, mais pas question de vous impliquer en politique". Ceux qui ne l'accepteront pas le paieront cher. Boris Berezovsky avait fait fortune dans le pétrole. Il sera condamné à 13 ans de prison et retrouvé mort dans une chambre en 2013. Mikhaïl Khodorkovski sera lui aussi arrêté et condamné pour fraude. Il fera 10 ans de prison et vit en exil aujourd'hui à Londres.