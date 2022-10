VIDÉO - Guerre en Ukraine : que sait-on de ces images de la reddition de soldats russes ?

Selon la personne chargée de ce programme baptisé "I want to live", plus de 2000 combattants russes auraient déjà contacté ce numéro spécial. Un programme de récompense pour les troupes qui se rendraient avec leurs armes ou leurs véhicules a aussi été mis en place par Kiev. Les forces armées ukrainiennes auraient donc pu organiser cette reddition avec les soldats ennemis afin d'alimenter la guerre des images qui fait rage depuis le début du conflit.

