Kherson : regardez comment les Russes préparent la bataille du Dniepr

Les soldats russes se sont repliés dans la région de Kherson, se déployant désormais sur la rive gauche du Dniepr. Selon Moscou, "plus de 30.000" militaires et "près de 5.000 unités d'armements et de véhicules militaires ont été retirés" de la rive occidentale du fleuve.

À quelques dizaines de kilomètres de Kherson, les camions vont et viennent pour mettre en place la défense de ce côté-ci de cette barrière naturelle. Du matériel lourd, de l’artillerie, des blindés, des plots en béton sont acheminés pour fortifier la position russe, des tranchées sont en train d’être creusées, comme le rapporte notre équipe sur place (dans la vidéo ci-dessous).