DOCUMENT TF1 - Guerre en Ukraine : reportage sur les soldats russes à l’école tchétchène

Cette base militaire a été bâtie en Tchétchénie par le président Ramzan Kadyrov, dont les milices sont régulièrement accusées d’exaction. Ce centre, l’un des plus grands et des mieux équipés de Russie, dispense une formation de quinze jours. "Nous avons formé certains mobilisés. Il y a aussi des civils qui ont l’âge d’être appelés sous les drapeaux et qui viennent se former chez nous. Ils savent qu’avec un bon entraînement, tu as de meilleures chances de survie à la guerre", affirme Pavel Kozlov, instructeur.