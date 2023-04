Guerre en Ukraine : "Tant que Poutine sera président, on ne peut pas espérer le traduire en justice", selon R. Badinter

Pour l'heure, aux yeux de Robert Badinter, Vladimir Poutine, comme tout dictateur, n'est pas "mu par la raison, mais par une passion pour le pouvoir et la domination". Dès lors, l'ancien ministre de la justice s'inquiète du "volcan qui gronde déjà" dans une "Europe en guerre". "Imaginons qu'un hélicoptère militaire blessé, touché, tombe sur une des centrales nucléaires dont la région est truffée. Ce serait Tchernobyl multiplié par quatre. C'est une réalité possible", s'inquiète-t-il. "Il n'y a que les armes ou les négociations qui mettent un terme au conflit. Ici, il y a lieu de tenir un congrès. Les paroles valent beaucoup mieux que les obus, et surtout les obus à tête nucléaire", ajoute le professeur de droit, rappelant qu'à la fin, "ce sont les peuples qui règlent la note. Et la note est sanglante".