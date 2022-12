Guerre en Ukraine : au cœur de l'hôpital de campagne de Bakhmout

"C'est devenu plus dangereux récemment, parce que les combats se rapprochent", témoigne Vladimir Pihulevskyi, chirurgien à l'hôpital. "Mais on continue à travailler comme avant. On travaille 24h/24 et 7 jours/7. On travaille à n'importe quelle heure de la journée, jour, nuit, la seule chose qui nous importe, c'est sauver la vie de nos combattants". La prise de Bakhmout serait une prise symbolique pour la Russie, mais sur le terrain les opérations patinent.