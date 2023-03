VIDÉO - Au cœur de la défense antiaérienne, ce bouclier qui protège le ciel ukrainien

Ces derniers jours, les attaques sont moins nombreuses à Odessa mais les grandes villes d’Ukraine sont régulièrement visées par les missiles et les drones russes, à commencer par sa capitale, Kiev. Pour la protéger, une unité de la défense territoriale a pris position en haut d’une colline en plein centre de la ville. "Ici, on a une vue dégagée du ciel, au-dessus du fleuve. En règle générale, les drones et missiles partent de la Mer Noire et longent le fleuve Dniepr", détaille Yaroslav, commandant de la défense antiaérienne de Kiev.

Les militaires sous ses ordres ont un matériel peu moderne : de vieilles mitrailleuses soviétiques qui n’ont rien à voir avec l’armement sophistiqué fourni par les occidentaux ces derniers mois. Mais leur rôle est complémentaire. "Le prix d’un missile, pour un Iris-T par exemple, est très élevé. Il leur est difficile d’atteindre certaines cibles, tels les drones qui volent au-dessus des rivières et des lacs à une courte distance du sol", met en avant Yaroslav. Malgré tout, "on aimerait avoir des armes plus modernes", reconnaît-il. Et en plus grand nombre. "Une, deux, voire quatre cibles pour notre unité, ça va. Quand il y en a 10, 15, 20, là ça devient difficile", décrit Olexander, un militaire de la défense antiaérienne de Kiev.