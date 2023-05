VIDÉO - Guerre en Ukraine : Bakhmout, "c'est comme Stalingrad", analyse sur LCI le général Michel Yakovleff

En janvier 2023, l'armée russe, renforcée par des réservistes, repasse à l'offensive, en particulier dans le Donbass, où Bakhmout, cité industrielle de 70.000 habitants avant le conflit, fait l'objet d'une bataille sanglante depuis l'été. Les forces de Moscou, avec en première ligne les paramilitaires du groupe Wagner, s'emparent de sa partie orientale, sans parvenir à l'encercler.

Samedi 20 mai, dans une vidéo diffusée par son service de presse, la milice Wagner revendique finalement la prise totale de la ville, rapidement confirmée par le Ministère russe de la Défense. Une victoire à nuancer et à considérer avec la plus grande prudence, étant encore démentie par Kiev. Assistons-nous à une nouvelle bataille de communication ? "Dans la mesure où la prise de Bakhmout serait une victoire pour les Russes, plus on retarde l'échéance, du point de vue de Zelensky, mieux on se porte", a assuré l'officier général de l'Armée de terre française.