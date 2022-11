VIDÉO - Bakhmout, ville dévastée par les assauts répétés des forces russes

En attendant, la guerre de tranchées épuisante, les duels d'artillerie lourde et les assauts frontaux qui caractérisent cette bataille depuis plus de six mois ont dévasté la ville et ses environs. Les immeubles toujours debout sont noircis par les explosions ou ont les fenêtres explosées. Des images des forêts aux alentours montrent des arbres dont il ne reste que des troncs et la ville s'est vidée de ses habitants, passant de 70.000 avant la guerre à 10 à 15.000 désormais.