VIDÉO - "Ça peut nous sauver la vie" : au cœur de la formation des soldats ukrainiens au Royaume-Uni

Au milieu des fumées et des détonations de fausses balles, des soldats ukrainiens accourent vers un immeuble. Leur but : créer une diversion pour s'emparer du bâtiment. À 230.000 kilomètres de l'Ukraine, dans une base militaire du nord de l'Angleterre, ils terminent leur entraînement. Igor, un ouvrier dans l'industrie de 32 ans, retournera bientôt en Ukraine pour combattre pour la première fois. "J'ai conscience du risque et je l'accepte. Je me suis porté volontaire, si c'était facile ça ne vaudrait pas le coup", lâche-t-il dans le reportage de LCI en tête d'article, le visage entièrement masqué par un tissu vert.

Comme lui, 90% des Ukrainiens arrivés au Royaume-Uni pour se former n'ont aucune expérience militaire. En cinq semaines, encadrés par l'armée britannique, ils apprennent le maniement des armes, les premiers secours, les techniques de base pour survivre mais aussi attaquer. "Nos objectifs d'entraînement sont adaptés à ce qu'il se passe en Ukraine, à ce que nous voyons du terrain là-bas. Nous les entraînons sur des terrains urbains, ruraux, dans des tranchées... Ce sont les conditions les plus réalistes possibles", explique le Second lieutenant Turton, leur instructeur.