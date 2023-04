Campagne choc de l'armée russe, attaque "barbare" à Koupiansk… Le point sur la situation en Ukraine aujourd'hui

Moscou lance une vaste campagne de recrutement militaire. Depuis quelques jours, la Russie a lancé la plus grande campagne de publicité de recrutement militaire volontaire depuis le lancement de son offensive contre l'Ukraine. Objectif : reconstituer des rangs éclaircis alors que Kiev dit préparer une vaste contre-offensive, sans recourir à une nouvelle mobilisation forcée, une mesure impopulaire que le Kremlin avait prise en septembre après plusieurs revers.

Que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux, les Russes en âge de combattre ne peuvent échapper aux publicités les incitant à s'engager dans l'armée. "Sois un homme !", peut-on lire. Sur le site de la municipalité de Moscou, la solde promise à une recrue déployée en zone d'opérations s'élève ainsi à 204.000 roubles (2260 euros au taux actuel), soit plus de 10 fois le salaire minimum. Ceux qui participent à une action offensive se voient en outre promettre une prime quotidienne de 8000 roubles, et 50.000 roubles pour chaque kilomètre conquis au sein d'une brigade d'assaut, plus exposée aux tirs ennemis.

À Bakhmout, l'armée ukrainienne résiste malgré l'avancée russe. "Épuisés" et "fatigués", les soldats ukrainiens font le dos rond face aux troupes russes et aux combattants de Wagner dans la partie ouest de la ville dans ce qui est la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le début du conflit. Les deux camps, qui ont subi de lourdes pertes, dont l'étendue est inconnue, y mènent une lente guerre d'usure avant une contre-offensive ukrainienne annoncée pour les prochains mois. Malgré tout, l'armée russe connaît des avancées, au point de contrôler aujourd'hui plus de 80% de Bakhmout.

Une attaque "barbare" sur un musée de Koupiansk. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé, mardi 25 avril, un nouveau "crime de guerre" à ses yeux, après une attaque russe "barbare" perpétrée contre un musée de Koupiansk, dans le nord-est de l'Ukraine. "La Russie a tué deux femmes avec cette frappe (...) Dix personnes ont été blessées", a-t-il déclaré, dans une vidéo diffusée dans la soirée. Plus tôt, il avait fait état d'un mort dans cette attaque, fustigeant les Russes qui "tuent des Ukrainiens avec des méthodes absolument barbares", via un message sur Telegram. "Tous les coupables de ces crimes de guerre seront certainement traduits en justice et ce sera sans pitié", avait encore cinglé le chef d'État ukrainien.