Ukraine : comment les services français mènent eux aussi l'enquête sur les crimes de guerre ?

D'habitude prudente dans ses déclarations, l'ONU a finalement porté une accusation claire : vendredi, sa commission d'enquête a reconnu Moscou coupable d'un "nombre considérable" de crimes de guerre en Ukraine dans les premières semaines du conflit, dont des exécutions et des actes de tortures. Des atrocités sur lesquelles enquête également la France, qui a ouvert sept enquêtes pour soupçons de crimes de guerre commis à l'encontre de ses ressortissants depuis le début de l'invasion russe.

"On est extrêmement décidé. On n'ouvre pas des enquêtes juste pour la forme (...) pour des effets d'annonce. On ouvre des enquêtes pour établir in fine des responsabilités et qu’il y ait des procès, devant une juridiction française ou une autre", a appuyé le procureur antiterroriste français Jean-François Ricard, dans un entretien donné à l'AFP après un déplacement de plusieurs jours en Ukraine. Il s'est rendu du 12 au 16 septembre dans la région de Kiev, accompagné d'une équipe du parquet antiterroriste, compétent pour les crimes de guerre, de l'office chargé des crimes contre l'humanité (OCLCH) et de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).

Depuis fin février, le parquet national antiterroriste (Pnat) a ouvert sept enquêtes pour de possibles crimes de guerre commis, essentiellement en février et mars, à l'encontre de Français. Parmi eux, Pierre Zakrzewski, caméraman franco-irlandais de Fox News tué le 14 mars à Horenka au nord-ouest de la capitale ukrainienne après l'attaque de son véhicule, et Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste pour BFMTV, tué le 30 mai alors qu'il suivait une mission humanitaire dans l'est du pays.