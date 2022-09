VIDÉO - Coups, câble électrique : sur LCI, un ancien soldat ukrainien accuse des séparatistes pro-russes de l'avoir torturé

C'est dans l'enceinte de la gare de Kozacha Lopan, dans la région de Kharkiv, à l'est de l'Ukraine, que le calvaire aurait commencé pour Dmitry, un ancien soldat ukrainien. Le grand bâtiment blanc, aux moulures finement dessinées, affiche désormais des fenêtres brisées. Déserté, il a servi de base aux forces russes qui ont tenté de prendre le contrôle de la ville. "Les militaires m'ont amené ici, ils m'ont plaqué contre le mur", raconte l'homme en mimant la scène, les mains contre la façade de la gare, dans le reportage de LCI en tête de cet article.

"L'un d'entre eux se tenait à côté de moi, il avait une matraque. Il m'a frappé dans le cou et je suis tombé au sol", témoigne cet ancien combattant du Donbass. En mars dernier, il a été dénoncé par une employée municipale, puis arrêté par des séparatistes pro-russes. Ils l'auraient alors conduit dans un immeuble, puis dans une salle pour l'interroger. Il mime à nouveau devant la caméra de LCI les violences qu'il dit avoir subies. Allongé par terre, sur le flanc, et les mains dans le dos, Dmitry décrit : "Ils ont baissé mon pantalon et mes sous-vêtements jusqu'ici", explique-t-il en pointant ses pieds. "Ils ont posé une pince sur mon pénis avec un câble électrique. Et là, ils ont commencé l'interrogatoire".