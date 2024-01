VIDÉO - Ukraine : des "mercenaires français" ont-ils été tués dans une frappe, comme l’affirme Moscou ?

La Russie a affirmé, mercredi, avoir visé la veille un bâtiment où étaient déployés des "mercenaires français" à Kharkiv. Ces affirmations sont invérifiables de source indépendante dans l'immédiat. Invité sur LCI, l'ancien aviateur militaire Xavier Tytelman a estimé qu'il s'agissait d'un "contre-feu médiatique" orchestré par la Russie après les annonces d'Emmanuel Macron.

Des "mercenaires français" combattant en Ukraine ont-ils été tués par une frappe russe ? C'est en tout cas ce que Moscou affirme, mercredi 17 janvier. Une information à prendre avec des pincettes, puisqu'elle est invérifiable de source indépendante dans l'immédiat. Selon le ministère de la Défense russe, l'attaque aurait eu lieu dans la deuxième ville d'Ukraine. "Dans la soirée du 16 janvier, les forces armées russes ont effectué une frappe de précision sur un point de déploiement temporaire de combattants étrangers à Kharkiv, dont le noyau était constitué de mercenaires français", ont détaillé les autorités sur Telegram. La "frappe a complètement détruit le bâtiment où étaient stationnés les mercenaires", et fait plus de 60 morts et 20 blessés, avancent-elles.

Un "contre-feu" médiatique" ?

Si la Russie bombarde régulièrement la région de Kharkiv, où les autorités ukrainiennes ont d'ailleurs annoncé mardi l'évacuation de 26 villages en raison de la menace d'un assaut des forces de Moscou, ces détails sur la présence de Français sont à manier avec précaution. Déjà, l'affaire survient alors que les dirigeants ukrainiens ont réclamé davantage d'armes aux Occidentaux cette semaine à Davos pour leur permettre de reprendre le contrôle du ciel face à la Russie en 2024. Mais aussi et surtout, en raison de l'actualité liée à la France vis-à-vis de Kiev.

La revendication de cette frappe par Moscou intervient après l'annonce par Emmanuel Macron que la France allait livrer à Kiev 40 missiles à longue portée Scalp supplémentaires et "des centaines de bombes". Le chef d'État a également indiqué qu'il se rendrait en Ukraine, en février. En outre, il a assuré que la France était "en train de finaliser un accord" de sécurité avec Kiev du type de celui conclu vendredi entre le Royaume-Uni et l'Ukraine sur dix ans.

Frappe russe sur des mercenaires français en Ukraine : la réaction de Xavier Tytelman Source : TF1 Info

Pour Xavier Tytelman, cette affirmation de Moscou est "complètement mensongère, comme toutes les autres." Sur LCI, cet ancien aviateur militaire, spécialiste de l'aéronautique chez Air et Cosmos, affirme avoir contacté cinq groupes de Français dans cette zone. Tous sont sains et saufs. "Il n'y a aucun blessé, aucun mort, aucun bombardement chez aucun d'entre eux", a expliqué l'ancien aviateur. Selon ce dernier, les Français présents sur le terrain de guerre ukrainien "ne se rassemblent pas dans des groupes. Ils sont répartis selon leur spécialité (dronistes, tireur d'élite…)." Xavier Tytelman en est convaincu : il s'agit d'un "contre-feu médiatique", après les annonces d'Emmanuel Macron la veille.

Seule certitude : l'Ukraine a bel et bien rapporté mardi soir une frappe russe à l'aide de deux missiles S-300 sur Kharkiv. Elle aurait blessé au moins 17 personnes, dont deux femmes qui sont dans un état grave, et endommagé des immeubles résidentiels.