DOCUMENT- "C'est là qu'ils ont vécu leurs derniers instants" : retour dans la ville martyre de Boutcha

En revenant dans la rue Yablonska aujourd'hui, on ne peut oublier ce que l'on y avait découvert aux premiers jours d'avril 2022, juste après le départ des Russes. Des corps de civils abattus gisaient à même la chaussée, d’autres dans les jardins, tandis que des victimes de tortures étaient retrouvées au fond d’une cave.

Au fur et à mesure de leur prise de contrôle de ces territoires de la région de Kiev, finalement abandonnés par l'armée russe pour un redéploiement au sud et à l'est du pays, les forces ukrainiennes découvraient les atrocités commises par l'occupant pendant son siège de deux mois de la capitale. Envoyé spécial de TF1, Michel Scott revient dans la ville martyre de Boutcha, où l'on comprend mieux ce qui est arrivé à toutes ces victimes, civiles dans leur très grande majorité.