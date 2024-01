VIDÉO - Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron annonce la livraison de nouveaux missiles et de "centaines de bombes"

Emmanuel Macron a annoncé ce mardi que la France allait livrer de nouveaux missiles et bombes à l'Ukraine. Le chef de l'État a également indiqué qu'il se rendrait en Ukraine en février prochain.

La France poursuit son aide. Près de deux ans après le début de l'offensive russe en Ukraine, Emmanuel Macron a annoncé, mardi 16 janvier, que la France n'allait pas faiblir son soutien à l'armée de Kiev. "Nous allons procéder à des livraisons nouvelles", a précisé le chef de l'État au cours de sa conférence de presse (voir vidéo en tête de cet article). "Une quarantaine de missiles SCALP", de longue portée, et "plusieurs centaines de bombes" seront ainsi prochainement envoyées à l'Ukraine.

Vers un "accord bilatéral" entre la France et l'Ukraine

Outre ces livraisons, la France va également fournir à l'Ukraine "beaucoup plus de matériel, en particulier des canons Caesar", qui sont "attendus et nécessaires", a poursuivi le président de la République. "Nous allons continuer d'aider l'Ukraine dans ses besoins de formation, pour tenir sur le front et défendre son ciel." Un "accord bilatéral" va ainsi être "finalisé dans les prochaines semaines" entre Paris et Kiev, à l'image de celui signé entre l'Ukraine et le Royaume-Uni ces derniers jours.

Emmanuel Macron va d'ailleurs se déplacer en Ukraine dans les prochaines semaines. "J'irai moi-même en février", a détaillé le chef de l'État. "J'y annoncerai la finalisation de ces textes." Les livraisons des nouvelles munitions, elles, auront déjà commencé. "À chaque fois que nous annonçons, nous faisons quasiment en temps réel", a vanté le président de la République, qui assume aussi "de nouvelles décisions dans les mois qui viennent pour ne pas laisser la Russie gagner."