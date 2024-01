VIDÉO - Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron appelle les industriels français à "gagner en rapidité" pour fournir des armes à Kiev

Vendredi, Emmanuel Macron a réaffirmé le soutien de la France à l'Ukraine. Dans ce cadre, Paris va augmenter ses livraisons d'armes à Kiev. Une politique qui va obliger les industriels à augmenter leurs cadences de production.

Depuis bientôt deux ans, les armes envoyées par l'Occident sont indispensables à l'armée ukrainienne. Alors qu'Emmanuel Macron a réaffirmé le soutien de Paris à Kiev dans sa guerre contre l'envahisseur russe, le président français a indiqué que l'Hexagone allait livrer de nouvelles armes à son partenaire. La France s'est dite disposée à financer 12 canons Caesar supplémentaires pour l'Ukraine, a indiqué, jeudi 18 janvier, le ministre des Armées, représentant un investissement de 50 millions d'euros, alors que 40 missiles Scalp seront également fournis à Kiev.

Par ailleurs, tandis qu'au début de la guerre, 1000 obus étaient livrés chaque mois à l'armée ukrainienne, ce chiffre devra passer à 3000 en ce début d'année 2024. Des annonces qui forcent les industriels français à accélérer leur cadence de production.

Je demande à chaque patron d'être totalement concentré sur les enjeux de production et d'approvisionnement Emmanuel Macron

Emmanuel Macron les a exhortés, vendredi, à "gagner en rapidité, en volume et en innovation" pour atteindre le "mode économie de guerre". "Nous devons amplifier la transformation commencée" afin de répondre plus vite aux besoins de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, a lancé le chef de l'État aux industriels, lors de ses vœux aux Armées sur la base navale de Cherbourg. "Je demande à chaque patron d'être totalement concentré sur les enjeux de production et d'approvisionnement. Il ne faut plus jamais se satisfaire de délais de production qui s'étalent sur plusieurs années", a-t-il insisté.

Un appel entendu par les usines, qui ont dû se réinventer pour fabriquer plus et surtout plus vite. Exemple dans le reportage en tête de cet article, avec un site qui fabrique des canons Caesar depuis deux ans. Ici, la durée de fabrication a été réduite de 30 à 15 mois, alors que dès l'année prochaine, la cadence de production pourra s'élever à huit canons par mois. Et pour répondre aux besoins de l'Ukraine dans la durée, des entreprises françaises envisagent également de créer des usines dans le pays pour y fabriquer des armes et assurer la maintenance de leurs équipements.