VIDÉO - Guerre en Ukraine : le Black Hornet, ce redoutable drone espion de la taille d'un jouet

Il ne pèse que 33 grammes pour 16 centimètres. Suffisamment léger et petit pour tenir dans la paume de la main. Son nom : le Black Hornet, le frelon noir en anglais. Dans la guerre de drones, d'une ampleur inégalée, que se livrent Kiev et Moscou, le plus petit véhicule aérien sans pilote (UAV) au monde démontre tout l'intérêt d'avoir un arsenal divers et varié. Déployé depuis fin 2022 sur le terrain de guerre en Ukraine, le Royaume-Uni et le Danemark en ayant fourni plusieurs centaines d'exemplaires à Kiev, ce bijou de technologie s'est affirmé comme un outil indispensable sur le front.

Son rôle, d'ores et déjà crucial sur le champ de bataille, va être consolidé dans les semaines à venir. Pour la première fois en 18 mois de conflit armé, les États-Unis vont livrer à l'Ukraine, entre autres équipements militaires, plusieurs de ces engins de fabrication norvégienne, conçus et produits par Prox Dynamics, filiale du groupe américain FLIR Systems.