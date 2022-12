Ukraine : quand la fiction sert la propagande de guerre

C'est une vidéo qui a été vue et revue plus de 23.000 fois en trois jours. Postée non pas par des comptes russes, mais par un Français, elle montre des corps emballés dans des sacs. L’internaute en question pense y avoir repéré le détail qui prouve la mise en scène :"Oups, l'un des morts de cette vidéo prend une pause cigarette !"

Sauf que cette théorie ne tient pas la route. En remontant à la source, on se rend compte que les images ont été tournées bien avant le début de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier. En réalité, cette séquence a été détournée pour la propagande russe et les images sont issues du clip de la chanson Never Ever du chanteur russe Husky, sortie en septembre 2020. Pour retrouver le cadavre qui fume - qui n’apparaît pas dans le clip - il a fallu rechercher les images des coulisses. Le directeur artistique en a publié plusieurs extraits sur TikTok. Et c’est là que se trouve l'image d'un comédien faisant une pause cigarette entre deux prises.