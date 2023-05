Incertitude à Bakhmout, Zelensky à Rome puis Berlin… Le point sur la situation en Ukraine

Que se passe-t-il à Bakhmout ? Sur le front, le flou persiste. L'armée ukrainienne a affirmé, samedi 13 mai, "avancer" autour de la localité dévastée dans l'est de l'Ukraine, où se déroule la bataille la plus sanglante et la plus longue depuis le début du conflit. Au même moment, Moscou a assuré continuer sa progression dans la ville de l'oblast de Donetsk, déjà majoritairement sous son contrôle. "La situation dans la ville elle-même est plus compliquée", a reconnu sur Telegram la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, tout en expliquant que "l'ennemi ne parvient pas à prendre le contrôle" de Bakhmout.

"L'avenir de l'Ukraine est européen". Sur le front diplomatique, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, soucieux de maintenir ses soutiens, s'est rendu à Rome pour remercier les dirigeants italiens. "Je ne suis pas venu pour me plaindre, je suis venu parler de notre coopération et vous remercier une fois encore pour votre aide, pour le bien de notre pays car nous voulons la paix", a-t-il assuré à la Première ministre, Giorgia Meloni, après un tête-à-tête avec le président Sergio Mattarella. L'Italie continuera à assurer son "soutien plein et total pour faciliter l'intégration progressive de Kiev dans l'Union européenne", a-t-elle promis. "L'avenir de l'Ukraine est un avenir de paix et de liberté, c'est un avenir européen. Il n'y a pas d'autres options possibles."

Le pape François appelle à "des gestes d'humanité". De passage à Rome, Volodymyr Zelensky s'est aussi entretenu avec le souverain pontife au Vatican pendant 40 minutes. "Je lui suis reconnaissant pour l'attention qu'il porte personnellement à la tragédie de millions d'Ukrainiens", a-t-il écrit sur Telegram, disant avoir évoqué le sort des "dizaines de milliers d'enfants déportés", selon Kiev, par la Russie, et invité le Saint-Père à soutenir "la formule de paix" en 10 points soutenue par l'Ukraine, mais rejetée par Moscou. Dans un bref communiqué, le Vatican a expliqué que le pape François "a plus particulièrement souligné la nécessité urgente de 'gestes d'humanité' à l'égard des personnes les plus fragiles, victimes de ce conflit."