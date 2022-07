VIDÉO - "Je préférais qu'ils me tuent" : torturé par les Russes, Oleg raconte son calvaire sur LCI

"Je leur ai dit que je préférais qu'ils me tuent, qu'ils arrêtent de jouer avec nous. On ne voulait plus vivre, c'était plus facile de mourir que de subir cette torture", plante Oleg, qui assure que "le plus dur, c'était d'avoir les yeux bandés". Sans rien voir, "vous ne savez pas quand ils vont vous frapper", appuie-t-il. Et les Russes frappaient essentiellement le visage "à coups de pieds et à coups de crosse", témoigne le père, qui n'a pas vu la lumière du jour, ces dix jours.

Une fois relâchés au terme de multiples interrogatoires, les deux Ukrainiens ont pu retrouver leur famille. "Le premier sentiment, c'est le bonheur. Nous étions en vie et nous allions pouvoir rentrer chez nous et revoir nos proches", se rappelle Oleg, les larmes aux yeux. Et de cingler : "Les Russes parlent de nation frère, plus jamais !"