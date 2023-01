"Je vous maudis jusqu'à votre 7e génération" : la détresse des habitants de Dnipro après une frappe russe meurtrière

Parmi les morts figure une adolescente de 15 ans. Les secours ont par ailleurs réussi à extraire 38 survivants des décombres alors que près de 1700 personnes n'avaient plus de toit à Dnipro samedi. L'armée ukrainienne a affirmé que l'immeuble avait été frappé par un missile Kh-22, disant ne pas avoir de défenses antiaériennes permettant d'abattre ce type d'engin.

La ville de l'est de l'Ukraine n'est pas la seule à avoir été visée par des tirs : d'autres frappes ont touché plusieurs autres cités et sites du pays. En tout, plus d'une cinquantaine de missiles ont été tirés. Dans le sud, à Kryvyi Rig, une personne a été tuée et une autre blessée dans la destruction d'immeubles d'habitation par une frappe, selon un bilan officiel. "Le monde doit arrêter ce mal", a imploré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en dénonçant "la terreur russe".