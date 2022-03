Guerre en Ukraine : Kharkiv toujours sous les bombes, au moins quatre morts

Selon une alerte émise peu avant 3 heures du matin par l'agence nationale des communications spéciales de l'Ukraine, des soldats russes ont attaqué un hôpital du centre médical clinique militaire dans le nord de la ville, rapporte The Guardian. L'hôtel de police de la ville a aussi été ciblé, il est pratiquement détruit et des pompiers sont toujours à l'œuvre pour venir à bout du feu, a affirmé sur Twitter le journal ukrainien The Kiev Independent. Le bâtiment de la Faculté de sociologie de l'Université nationale de Karazin a aussi été touché et est ravagé par les flammes, deux informations confirmées sur Twitter par le Service d'État pour les urgences. Un entrepôt de munitions aurait aussi explosé pendant la nuit.

"Cela marque un nouveau degré d'utilisation de la violence pour assurer la prise de contrôle de la ville, avec le recours à des troupes spécialisées et des armements. La Russie a, sous l'égide de Vladimir Poutine, profondément transformé et modernisé son armée depuis 20 ans", explique sur LCI le général Bernard Norlain, ancien commandant de la force aérienne de combat, dans la vidéo en tête d'article.