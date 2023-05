Kiev gagne du terrain à Bakhmout, l'armée russe accusée de "fuir"... Le point sur la situation en Ukraine

Moscou hausse le ton face à Londres. La livraison à Kiev de missiles de croisière Storm Shadow, annoncée jeudi, est "une mesure extrêmement hostile de Londres, qui vise à inonder davantage l'Ukraine d'armes et à provoquer une aggravation sérieuse de la situation", a dénoncé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, accusant le Royaume-Uni de chercher une "aggravation sérieuse" du conflit. "La Russie se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour neutraliser les menaces pouvant découler de l'utilisation de missiles de croisière par l'Ukraine", a-t-il averti.

La Chine envoie un émissaire à Kiev et Moscou. L'ambassadeur chinois Li Hui, représentant spécial pour les affaires eurasiatiques, viendra discuter à partir de lundi en Ukraine, Pologne, France, Allemagne et Russie "d'un règlement politique de la crise ukrainienne". "Cela démontre pleinement que la Chine est fermement du côté de la paix", selon Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Li Hui, ex-ambassadeur en Russie (2009-2019), est le diplomate chinois au rang le plus élevé à se rendre en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Son nom avait été avancé lors d'un entretien téléphonique, fin avril, entre les présidents chinois et ukrainien, le premier depuis le 24 février 2022.

"Possible" tête-à-tête entre Volodymyr Zelensky et le pape François. Toujours sur le front diplomatique, le président ukrainien est attendu samedi à Rome, pour sa première visite en Italie depuis l'invasion russe. Un porte-parole de la présidence italienne a confirmé à l'AFP que le chef de l'État, Sergio Mattarella, le rencontrera, sans donner d'autres détails pour des raisons de sécurité. Une source du Vatican a aussi déclaré qu'un tête-à-tête entre Volodymyr Zelensky et le pape François était "possible". Dans un second temps, il pourrait se rendre en Allemagne, selon le quotidien berlinois BZ, où il pourrait être reçu dimanche par le chancelier allemand, Olaf Scholz, puis par le président allemand, Frank Walter-Steinmeier.