VIDÉO - Guerre en Ukraine : l'alcool, un fléau parfois meurtrier pour l'armée russe

C'est l'un des nombreux côtés sombres de cette guerre. Dans son compte rendu quotidien, ce dimanche, le ministère de la Défense britannique estime que la Russie a perdu jusqu’à 200.000 hommes – tués et blessés – depuis le début de la guerre en Ukraine. Un nombre "extrêmement important" de ces pertes n’est pas lié aux combats, mais à des "incidents, crimes et décès à cause de la consommation d’alcool", affirme-t-il.