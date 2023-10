VIDÉO - Guerre en Ukraine : l'hécatombe chez les généraux de Poutine

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : en près de 20 mois de guerre, 15 généraux sont morts, et 15 autres ont été limogés. Dernier exemple en date ? Viktor Sokolov. La mort du commandant de la flotte russe en mer Noire a été annoncée en septembre par Kiev. Autre personnage au destin trouble, Sergueï Sourovikine. Nommé fin octobre 2022, celui que l'on surnomme "le général Armageddon" n'aura pas duré trois mois. En janvier, il a été relégué au rang de numéro deux, derrière Valéri Guerassimov. Soupçonné d'implication dans la fronde de Wagner, il a été rétrogradé.

Autre cas, celui d'Ivan Popov. Ce général a été suspendu de ses fonctions en juillet pour avoir alerté "durement" le haut-commandement des difficultés rencontrées en Ukraine. Notamment des lourdes pertes humaines et du manque de matériel de pointe. Ce militaire n'était pourtant pas n'importe qui : il dirigeait la 58ᵉ armée russe, considérée comme l'une des plus valables au combat et positionnée dans la région ukrainienne de Zaporijia, où elle subit la contre-offensive de Kiev.