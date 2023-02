REPORTAGE - Guerre en Ukraine : l'inquiétude et le soutien des familles russes envers leurs soldats

La collecte est pilotée par Ekatarina Kolotovkina, elle est à la tête d’une association de femmes d’officiers et a défrayé la chronique en posant avec l’uniforme de son mari, engagé en Ukraine. D’autres épouses ont suivi, et même un calendrier patriotique a été publié, présenté à Vladimir Poutine. Ces femmes se confient sur l'absence de leurs époux, après un an de guerre. "Quand j'ai fait cette photo, je ne savais même pas si mon mari était en vie. Il y a des veuves de militaires qui participent aussi, des femmes dont les maris sont morts en Ukraine. Imaginez-vous la force morale qu'il faut pour mettre l'uniforme de son mari tué, mais elles font ça pour nous soutenir", explique-t-elle.