VIDÉO - Guerre en Ukraine : la ville de Marinka, 10.000 habitants, n'est plus qu'un champ de ruines

Les images aériennes montrent effectivement un paysage apocalyptique où aucun bâtiment ne parait avoir été épargné par les bombardements. Située sur la ligne de front de l'est de l'Ukraine, près de Donetsk, cette ville était en proie depuis plusieurs mois à des combats intenses. Sur les images, plus aucun signe de vie ne transparait.

"C'était une ville paisible. Elle l'était... jusqu'à ce que les criminels de guerre russes la rasent. Zoomez pour réaliser que rien n'a été laissé intact", a commenté le compte du ministère des Affaires étrangères ukrainien sur Twitter en publiant les photos de la ville. "Elle n'existe plus. Voilà à quoi ressemblent les conséquences des activités de la Russie terroriste", a ajouté le chef du cabinet de la présidence ukrainienne, Andriy Borissovytch Yermak, sur Telegram.

"Le 'monde russe'. Avant lui, Marinka vivait et prospérait. Que doivent payer les Russes pour Marinka et les autres villes ukrainiennes ? Pour les crimes et les meurtres ?", s'interroge-t-il avant d'appeler à la création d'un tribunal et à l'instauration de réparations face aux exactions russes. "Nous le ferons", promet-il.