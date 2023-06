VIDÉO - Guerre en Ukraine : LCI aux côtés des rescapés du bombardement de Kryvyi Rih

"Le lit était par là, on a retrouvé deux corps, deux jeunes époux de 22 ans", montre à LCI un pompier arrivé sur les lieux (voir vidéo en tête de cet article). Du côté des rescapés, le choc est encore vif. Tous ont dû s'extraire de l'enfer des flammes. Une femme a ainsi été prise au piège de son appartement. "Ma mère a appelé à l'aide", raconte son fils, au bord des larmes. "Un jeune homme l'a sauvée."

D'autres jeunes sont venus aider les survivants... et préparer les adolescents au combat. "Je ne veux pas que mon neveu se réveille toutes les nuits à cause des alarmes aériennes", explique Danylo, volontaire de l'association Centuria, politiquement classée très à droite. "Je veux que cela change. Un seul homme ne peut rien faire, mais ensemble, on peut changer notre pays." "Quand on voit mourir nos soldats et des civils, on ne ressent pas de peur", poursuit Nazar. "Juste de la haine et l'envie de se venger."