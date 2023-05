VIDÉO - Guerre en Ukraine : le 2S43 Malva, le nouveau rival russe du canon Caesar français

Véhicule mobile, qui dispose d'un long canon, le Malva possède de nombreuses similitudes avec son homologue français, le canon Caesar. Il est ainsi, lui aussi, en mesure de transporter un équipage de 5 hommes. Mais plus lourd, doté d'un canon plus long et d'un blindage plus important, le Malva apparaît comme un véhicule puissant capable de s'approcher des lignes de front.

Une mauvaise nouvelle pour l'armée ukrainienne qui utilise le Canon Ceasar ? Invité sur LCI, Matthieu Anquez, consultant en géopolitique et prospective, se veut plus pondéré : "Le Malva me fait penser au char Armata : on les présente comme des armes miracles, (...) mais on ne renverse pas le cours du conflit avec quelques unités qui n'ont pas été sur le terrain."