VIDÉO - Russie : le difficile retour à la vie civile d'anciens membres de la milice Wagner

Cette structure, affiliée au ministère de la Défense russe, milite pour un suivi social et psychologique des soldats revenus du front. Et donc des anciens mercenaires de Wagner qui se sont battus en Ukraine. "Ils ne se voient pas ici, ils sont toujours là-bas", atteste la psychologue Anna Kossyreva, qui s'est entretenue avec Alexandre Fiodorov. "Ils ne sont pas toujours revenus et il faut progressivement apprendre à vivre en société".